برشلونة ضيفا على قادش الليلة لمواصلة انتصاراته فى الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة الإسبانى، ضيفا ثقيلا على نظيره قادش، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب "رامون دى كارنازا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، ويحتل الفريق الكتالونى المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 9 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، بينما يحتل قادش المركز السادس بالترتيب برصيد 15 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالونى لتحقيق فوزه الثانى على التوالي في الدوري الإسباني من أجل التقدم في الترتيب، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية بالمسابقة على أوساسونا، بأربعة أهداف دون مقابل.

ويخوض برشلونة في وجود نجومه وعلى رأسهم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، الذى عاد للقائمة بعدما غاب عن مواجهة فرينكفاروسى المجرى التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، للحصول على قسط من الراحة.

كما استدعى الهولندي رونالد كومان البرازيلي فيليب كوتينيو والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، في قائمة الفريق لمواجهة قادش بعد إراحتهم في المواجهة الأوروبية، كما يعود الأوروجويانى رونالد أراوخو الذي ظل بعيدا عن الملاعب على مدار أسابيع بسبب مشكلات عضلية.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة قادش 21 لاعباً هم: "تير شتيجن- ديست – أراخو – سيرجيو بوسكيتس – ألينا – جريزمان – بيانيتش – بريثويت – ميسي – عثمان ديمبلى – بويج – نيتو – كوتينيو – لينجليت – بيدرى – ترينكاو – جوردى البا – دى يونج – جونيور – ايناكى بينا – مينيويزا".

من جانبه، تحدث كومان في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قائلا "اليوم ستكون الكرة لدينا، سنستحوذ على الكرة، بالنسبة لهم من الصعب أن يفوزوا خارج الأرض ووفقًا لنتائجهم، علينا ان نكون مركزين وأن نظهر افضل مستوى لدينا".

وعن تواجد ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني قال كومان، "حتى الآن أتليتكو قوي جدًا، يفوزون ولا يتلقون الأهداف، لكن ما زال الدورى طويلا جدًا وهناك عدة أشياء ممكن تحدث، قد نخسر النقاط فى الليجا لأن الدوري مُعقد، علينا الفوز في كل المباريات المتبقية".