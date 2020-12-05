ريال مدريد يفتقد مهاجمه ماريانو دياز أسبوعين للإصابة



كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد، سوف يفتقد لخدمات مهاجمه ماريانو دياز، لمدة تصل إلى أسبوعين بعد تعرضه لإصابة عضلية، على مستوى السابق اليسرى.



وكان الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للميرينجى قد استبعد مهاجم الدومنيكيان من قائمة الملكى فى مواجهة مضيفه إشبيلية المقرر لها فى الخامسة والربع من مساء غدا السبت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدورى الإسبانى.



ذكرت شبكة "ABC" الإسبانية، أن ماريانو دياز يعانى من إصابة على مستوى الساق اليسرى، التى على إثرها سيغيب لمدة أسبوعين عن الملاعب، ليزيد من أوجاع الفريق الملكى، خاصة على مستوى الخط الهجومى، فى ظل غياب لوكا يوفيتش، عن لقاء إشبيلية بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.



وسجل ماريانو دياز هدفا واحدا هذا الموسم مع الريال فى الليجا فى التعادل الإيجابى مع فياريال 1-1، على الرغم من قلة مشاركاته مع البلانكوس.



شهدت قائمة ريال مدريد، للقاء إشبيلية، تواصل غياب قائد الفريق الملكى سيرجيو راموس، على الرغم من مشاركته فى التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها مع المنتخب الإسباني.



كما يغيب النجم البلجيكي إيدن هازارد، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس، بالإضافة إلى غياب فيدى فالفيردى، لوكا يوفيتش ودانى كارفخال، للإصابة أيضا، بينما عاد الظهير الأيمن أودريوزولا، بعد تعافيه من الإصابة.



ويحتل ريال مدريد، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر ريال سوسيداد، برصيد 24 نقطة.



وجاءت قائمة ريال مدريد، للقاء إشبيلية على النحو التالى:

حراسة المرمى: لونين - كورتوا - ألتوب



خط الدفاع: ميليتاو - فاران - ميندى - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا



خط الوسط: كروس - مودريتش - أوديجارد - كاسيميرو - إيسكو - أريباس



خط الهجوم: بنزيما - أسينسيو - فاسكيز - فينيسيوس - رودريجو