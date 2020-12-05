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جوجل تضيف ميزتين إلى "الخرائط والبحث" لأصحاب الأعمال

05 كانون أول / ديسمبر 2020 08:35

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طرحت شركة جوجل ميزة جديدة فى خرائط جوجل والبحث والتى ستسمح لأصحاب الأعمال بالتواصل مع عملائهم أو العملاء المحتملين مباشرة، وقالت الشركة في منشور مدونة ستكون هذه الميزة متاحة للشركات التي تم التحقق منها فقط، وفي إشارة إلى زيادة التواصل بين أصحاب الأعمال والعملاء كسبب لإطلاق هذه الميزة، قالت جوجل: "نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يحاولون اتخاذ قرارات أكثر استنارة قبل مغادرة المنزل، فقد شهدنا ارتفاعًا في عدد الرسائل إرسالها إلى الشركات.

ومنذ بداية هذا العام، أرسل الأشخاص أكثر من ضعف عدد الرسائل إلى التجار مباشرةً من الملفات الشخصية للأعمال على البحث والخرائط، وتطرح الشركة الخيار لأصحاب الأعمال لتشغيل الرسائل من ملفهم التجاري ثم البدء في الرد على العملاء على خرائط جوجل من قسم رسائل الأعمال في علامة تبويب "التحديثات" وقريبًا، ستتمكن هذه الشركات أيضًا من رؤية هذه رسائل من بحث جوجل وكذلك من خلال قائمة العملاء في ملفك التجارى.

وبالإضافة إلى النقر على الزر "رسالة" في الملف التجاري لأي نشاط تجاري، سيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار بدء محادثة من أى منشور ينشئونه، وهناك ميزة أخرى تطرحها جوجل لأصحاب الأعمال وهى القدرة على رؤية المزيد من المقاييس لمعرفة كيفية اكتشاف ملفهم التجاري" وستظهر قريبًا قائمة أكثر تفصيلاً بطلبات البحث التي استخدمها العملاء للعثور على نشاطك التجارى على جوجل.

وفى بداية العام المقبل، سترى تحديثات على صفحة الأداء توضح ما إذا كان العملاء قد شاهدوا نشاطك التجارى عبر خرائط جوجل أو البحث وما إذا كانوا قد شاهدوه من جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول، وستكون جميع بيانات الأداء الخاصة بك متاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر، بحث في الأرقام لمعرفة كيفية أداء نشاطك التجاري بمرور الوقت وكيف يلقى ملفك التجاري صدى لدى العملاء".

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