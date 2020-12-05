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شرطة مكافحة المخدرات تضبط 3 فروش ونصف حشيش

05 كانون أول / ديسمبر 2020 02:21

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غزة-الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع غزة وبإسناد قوات التدخل وحفظ النظام والشرطة النسائية 3فروش ونصف حشيش و1060 حبة روتانا و40بذرة بانجو و3 سجائر حشيش وكيس ماريجوانا وألقت القبض على مطلوبين .
وقال مدير فرع غزة الرائد عطا ناصر : " إنه تم ضبط المواد المخدرة خلال مهمة تفتيش عدة منازل في منطقة الشاطئ " .
وأشار الرائد ناصر إلى أنه تم استصدار أمر من النيابة العامة لتفتيش منزل المروج (ح.ب) وهو مطلوب للقضاء العسكري على خلفية اعتدائه على ضباط المكافحة ، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة .
وبيّن الرائد ناصر أنه تم أخذ إذن تفتيش لمنزل المدعو (ع.ب) والعثور على فرشين حشيش و1010 حبة روتانا و حبة روتانا و3 سجائر حشيش و40 بذرة بانجو وميزان حساس ومبلغاً من المال .
واستكمالاً للمهمة ذكر الرائد ناصر أنه تم أخذ إذن لتفتيش منزل كلاً من المدعو ( م.ب) والمدعو( م.ب) والعثور على فرش ونصف حشيش و50 حبة روتانا .
وأكد الرائد عطا ناصر أنه تم تحويل المتهمين الاثنين والمواد المخدرة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .
 

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