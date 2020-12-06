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" صلاح "كل من يخالف إجراءات حظر التجوال يُعرض نفسه للمسائلة

06 كانون أول / ديسمبر 2020 07:39

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غزة-الرأي

أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح أن كل من يخالف إجراءات السلامة وحظر التجوال سيتم محاسبته وفق القانون .
 جاء ذلك خلال جولةٍ تفقديةٍ لمدير عام الشرطة اللواء صلاح لعددٍ من محافظات قطاع غزة مساء امس لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق وحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بتطبيقه .
 وشدد اللواء صلاح خلال جولته المسائية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة ، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق يبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة صباحاً مع الأخذ بإجراءات السلامة .
وأوضح مدير الشرطة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا الذي سجل ارتفاعاً في معدل الإصابات مؤخراً مما أدى إلى قيام الجهات الحكومية باتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن تحد من انتشاره بين المواطنين .
وقال اللواء صلاح: "إن أي إجراء يتم اتخاذه من قبل اللجان المختصة هو بالتأكيد يأتي لمصلحة المواطن وحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء".
 

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