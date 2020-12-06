ليفربول فى مهمة استعادة صدارة البريميرليج أمام وولفر هامبتون الليلة

يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون، على ملعب أنفيلد، في تمام التاسعة والربع مساء، اليوم الأحد، لخوض مباراة الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحضر المباراة 2000 مشجع.

ويدخل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة الليلة أمام وولفر هامبتون، على امل تحقيق الفوز لخطف 3 نقاط ثمينة، تقربه من استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يفصله حاليا عن الصدارة التي يحتلها توتنهام هوتسبير، فارق الأهداف فقط.

ويأمل قائد ليفربول في استغلال عامل الأرض وحضور الجماهير للمرة الأولى منذ 11 مارس الماضى، لتقديم مباراة قوية وتحقيق فوز ثمين.

على الجانب الأخر يدخل وولفرهامبتون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أرسنال في مباراة الجولة الماضية من البطولة، ويأمل الذئاب في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض، لتعزيز بدايتهم المذهلة للموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثانى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 17 نقطة.