تييرى هنرى يحير علماء الفيزياء بهدف خارق للطبيعة

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم تييرى هنرى أسطورة المنتخب الفرنسي ونادى أرسنال الانجليزى وبرشلونة الإسبانى، العديد من الأهداف المذهلة، واشتهر ببراعته في المراوغة داخل منطقة الجزاء، ولكن الهدف الذى لا يمكن أبدا أن ينساه عشاق المهاجم الأسطورى، هو الذى سجله من ركلة ركنية في شباك كولومبوس كرو، بالدوري الأمريكي، حيث كان يقوم بتنفيذ ركلة ركنية، وبدل من أن يمرر الكرة لأحد زملائه قام بتسديدها دخل المرمى لتخترق قوانين الطبيعة وتدخل الشباك بعد تغيير مسارها في الهواء بشكل مثير.