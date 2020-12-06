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ملخص وأهداف مباراة قادش ضد برشلونة فى الدورى الإسبانى

06 كانون أول / ديسمبر 2020 07:43

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حقق فريق قادش مفاجأة جديدة بالفوز على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "رامون دى كارنازا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، ليحق الخسارة بالبارسا الخسارة الرابعة هذا الموسم، وينجح في الفوز على رفاق ميسي بعد الفوز على ريال مدريد في وقت سابق.

قادش ضد برشلونة

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول متأخرًا بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عبر اللاعب ألفارو خيمينيز في الدقيقة 8 من خطأ دفاعي قاتل للاعبي البارسا.

وجاء هدف التعادل للبارسا في الدقيقة 57 عبر مدافع قادش بيدرو بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل المهاجم المخضرم ألفارو نيجريدو الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 من خطأ قاتل للحارس تيرشتيجن لتصبح النتيجة 2-1 لقادش.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن/ خط الدفاع: ديست - لينجليه - مينجويزا – ألبا/ خط الوسط: بوسكيتش - دى يونج – كوتينيو/ خط الهجوم: جريزمان - ميسى – برايثوايت.

وبهذه النتيجة يبقى الفريق الكتالونى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 14 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين، بينما يقفز قادش إلى المركز الخامس بالترتيب برصيد 18 نقطة.

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