الحكم المحلي تعزز تعاونها مع الهيئة العليا لشئون الشعائر

غزة- الرأي

استقبل وكيل الحكم المحلي م. أحمد أبو راس وفداً من الهيئة العليا لشئون الشعائر برئاسة المختار أبو سلمان المغني وذلك لتعزيز التعاون المشترك.

وضم الوفد المختار أبو محمد أبو حصيرة، المختار أبو نضال أبو جراد، المختار أبو إياد عزام، المختار إياد أبو جهل، المختار أبو أحمد اللوح، المختار أبو عاهد أبو هاشم، المختار أبو فؤاد ضبان لتهنئة المهندس أحمد أبو راس بمناسبة توليه لمنصب وكيل وزارة الحكم المحلي.

وفي بداية اللقاء رحب الوكيل بوفد الهيئة، مشيداً بدور المخاتير وانجازاتهم في الإصلاح والتوفيق بين الناس وقضاء حوائجهم وقال: " إن وزارة الحكم المحلي تولي أهمية خاصة للمخاتير في قطاع غزة لما لهم من دور مهم في المصالحة المجتمعية وزرع المبادئ والقيم في نفوس الشباب الفلسطيني نحو الارتقاء بأنفسهم وتوجيه المجتمع ليكون داعما للبلديات حتى تبقى البلديات قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه.

وأشار الوكيل إلى أن جمعية المخاتير جزء من منظومة الحكم المحلي، منوها على دورهم البارز في مهماتهم الاجتماعية وسيتم تعميم العلاقات وتوسيعها من أجل الارتقاء بخدمات المخاتير والوجهاء المقدمة للمواطنين

من جهتهم، أثنى الوفد بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي، وطالب الوفد المهندس أحمد أبو راس بالحفاظ على الهمة والنشاط والتطوير الذي بدأه في بلدية غزة كنائب لرئيس البلدية والتواصل مع جميع فئات المجتمع والمساعدة في حل مشاكلهم .

أكد الوفد على استعدادهم للتعاون مع وزارة الحكم المحلي لمساندة البلديات لتقوم بخدماتها تجاه المواطنين على أكمل وجه.

وأوضح أن الجمعية بحاجة لدعم من وزارة الحكم المحلي من خلال تعاون مشترك فعال قادر على تلبية كافة الاحتياجات بما يخدم مصلحة المواطن وأكد أن جميع المخاتير جاهزون ليكونوا سنداً ودعماً للوزارة والمجتمع