بلدية خان يونس تنهي تأهيل شارع رقم 41 بحي المحطة

خان يونس- الرأي

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بتطوير شارع القسام رقم (41) من مفترق شارع جمال عبد الناصر حتى مفترق شارع رقم (66) في حي المحطة والممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة إجمالية بلغت (110) ألف دولار.

وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة أهمية تطوير الشارع المذكور حيث يعتبر أحد أهم شوارع خان يونس ويلتف على مركز المدينة ويربط الأحياء بعضها البعض، سيما وأن الجزئية التي تم تأهيلها تربط حي الأمل ومركز المدينة وكذلك حي المحطة، مشيرًا إلى أن الطريق المذكورة كانت مغلقة بتعديات السكان شملت الأسوار والمنازل، وقامت طواقم البلدية المختصة بازالتها بعد استكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وأشار إلى أن تطوير الشارع يساعد في تخفيف المعاناة الواقعة على المواطنين وأصحاب المركبات ويعمل على تخفيف أزمة الاختناق المروري في مركز المدينة، مبيناً أن البلدية قد بادرت إلى تنفيذه نظراً لحدوث حفر بالشارع وانجراف للتربة خلال موسم الأمطار.

وبين مكونات عملية تطوير الشارع والتي شملت تسوية الشارع وتعديل المناسيب وردم الحفر الامتصاصية القديمة، وإقامة بنية تحتية شملت تمديد خطوط مياه وتوصيلها لمنازل المواطنين وشبكات صرف صحي، إلى جانب إنشاء حجر جبهه على جانبي الطريق وفرد طبقة بيس كورس وتبليط حرم الطريق بمساحة (2,250) متر مربع بلاط انترلوك و(1,000) متر مربع للأرصفة.

