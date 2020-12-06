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التنمية الاجتماعية تفتتح قسماً لاستقبال مراجعات وشكاوى المواطنين

06 كانون أول / ديسمبر 2020 09:12

التنمية الاجتماعية تفتتح قسماً لاستقبال مراجعات وشكاوى المواطنين
التنمية الاجتماعية تفتتح قسماً لاستقبال مراجعات وشكاوى المواطنين

غزة- الرأي

تتابع وزارة التنمية الاجتماعية استقبال مراجعات واستفسارات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بعدد من البرامج والملفات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة الشرائح المهمشة والضعيفة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية قسماً لاستقبال تلك المراجعات واستفسارات المواطنين، يوم الخميس الماضي، في مقر الوزارة الرئيسئ في قطاع غزة  بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية أ. أيمن عبود، وبصحبة مدير عام العلاقات والإعلام د. حسام الدجني وكافة موظفي دائرة الخدمات وعلى رأسهم أ. وائل العمصي ومجموعة من مدراء الدوائر في الشؤون المالية والإدارية.

 حيث تم تجهيز القسم بكافة المعدات واللوجستيات والأجهزة اللازمة من قبل الشؤون المالية والإدارية ودائرة الخدمات والصيانة ، ووحدة العلاقات العامة والإعلام لاستقبال المواطنين مع توفير كافة إجراءات السلامة والوقاية أيضا داخل القسم .
 

التنمية الاجتماعية تفتتح قسماً لاستقبال مراجعات وشكاوى المواطنين 128991093_991855547968759_6446720899301456122_o
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