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العدل تبحث مع وزارة العمل ملف النقابات العمالية

06 كانون أول / ديسمبر 2020 12:25

العدل تبحث مع وزارة العمل ملف النقابات العمالية
العدل تبحث مع وزارة العمل ملف النقابات العمالية

غزة- الرأي

استقبلت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل اليوم الأحد، وفداً من وزارة العمل لبحث ملف النقابات وخاصة العمالية منها.
وكان في استقبال الوفد محي الدين الأسطل مدير عام الشئون المهنية والوسائل البديلة، فيما ضم وفد وزارة العمل محمد الكريري مدير عام علاقات العمل، والأستاذ محمد الحداد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ حسين حبوش مدير دائرة الشكاوى، والأستاذ مجدي النواجحة مدير دائرة المفاوضات الجماعية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق والتعاون المشترك فيما يخص النقابات العمالية، وذلك وفقاً لقانون النقابات ولائحته التنفيذية، والذي أسند لوزارة العدل مهمة تسجيل النقابات بالتنسيق مع الوزارة المختصة، ومتابعتها والإشراف عليها، بالإضافة إلى الرقابة الإدارية والمالية على أعمالها.
ورحب الأسطل بوفد وزارة العمل وأكد على عدم وجود أي تعارض أو تضارب بالاختصاص؛ مبيناً أن دور وزارة العدل أصيل فيما يتعلق بتسجيل النقابات والتنسيق مع الوزارات المختصة بذلك، وممارسة الرقابة المالية والإدارية على النقابات، ومتابعة شؤون النقابات.
وأضاف أن علاقة النقابة بالوزارة المختصة يقوم على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام، وأن وزارة العمل الحق في ممارسة كافة المهام التي كفلها القانون ولائحته التنفيذية لها كوزارة مختصة في متابعة شؤون النقابات التي تقع ضمن اختصاصها، وأكد أن وزارة العدل ترحب بتعزيز التنسيق المشترك والمتابعة الدورية لهذا الملف مع وزارة العمل، وأن الأدوار بين الوزارة والوزارة المختصة والنقابات هي أدوار تكاملية هدفها الصالح العام، داعياً ممثلي وزارة العمل لتقديم أي اقتراحات تساهم في تطوير أداء النقابات العمالية.

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