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شرطة محافظة رفح تشارك في مبادرة "نخبة وطن"

06 كانون أول / ديسمبر 2020 12:27

شرطة محافظة رفح تشارك في مبادرة "نخبة وطن"
شرطة محافظة رفح تشارك في مبادرة

غزة- الرأي

شاركت شرطة محافظة رفح،  في المبادرة التوعوية التي نظمتها الكتلة الإسلامية بالمحافظة للنخب الطلابية في الجامعات والكليات تحت عنوان "نخبة وطن" والذي استضافت خلالها لجنة الطوارئ الكبرى في المحافظة.

وحضر اللقاءَ المقدم اسماعيل منصور،  ممثلاً عن شرطة محافظة رفح والذي بدوره تحدث عن دور الشرطة في مواجهة فيروس كورونا والجهود التي يتم بذلها في الميدان على مدار الساعة في الحد من تجمهر المواطنين وفض التجمعات الكبيرة ،ومتابعة حظر التجوال وضبط الأسواقِ، ومتابعة المركبات المرورية وإلزامها بوسائل الوقاية .

وبيّن منصور أن الجهود التي تقع على كاهل الشرطة كبيرة خصوصاً مع الانتشار الأفقي لفيروس كورونا الذي تطلب وجود عدد كبير من أفراد الشرطة لمواجهته، سواء في تأمين منازل المحجورين وأماكن الحجر أو المتابعة الميدانية.

إلى جانب ذلك أكد منصور على وجود تنسيق كبير بين الشرطة والوزارات الأخرى وخصوصاً وزارة الصحة من أجل متابعة الحالة الوبائية بشكل دقيق ومستمر وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تتناسب مع الحالة الميدانية.

وفي نهاية كلمته دعا منصور الحضور من النخب الطلابية إلى ضرورة التكاثف مع الجهات الحكومية في نشر الوعي لدى المواطنين والتأثير عليهم، لمحاصرة هذا الوباء.

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