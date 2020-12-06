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"الشباب والثقافة" تعلن عن موعد قرعة قرض الزواج

06 كانون أول / ديسمبر 2020 01:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة – صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل لإجراء قرعة القرض الحسن للزواج، على أن تجري القرعة في مقر الهيئة العامة للشباب والثقافة، عبر بث مباشر على صفحتي الهيئة وصندوق دعم الشباب على الفيس بوك، ضمن التعليمات الخاصة بمنع التجمعات ووفق الإجراءات الحكومية للوقاية من وباء "كورونا".

وأكد عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب أن الصندوق يحرص على تقديم خدماته رغم الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة، وبما يتلاءم مع إجراءات الوقاية من وباء "كرورنا".

وأشار الهبيل إلى أن الصندوق يسعى لتوفير المزيد من الخدمات وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق لتلبية الحاجة الكبيرة للشباب.

يذكر أن القرعة ستجري هذه الدورة للفئة العمرية من (28 – 35) عاماً، وهو الإجراء الذي اتخذته إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة لهذه الفئة العمرية في دورة واحدة سنوياً، بينما تشمل الدورات اللاحقة الفئة العمرية الأقل من (22- 35) عاماً.

ويوفر القرض مبلغ (2000) دولار، تسدد شهرياً على أقساط بدون أي فوائد بقيمة (50) دولار، تخفيفاً على الشباب في ظل الظروف الصعبة.

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