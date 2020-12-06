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بلدية خان يونس: تنفيذ أعمال صيانة للطرق وإصلاح مناهل الصرف الصحي

06 كانون أول / ديسمبر 2020 01:45

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غزة-الرأي

يواصل الفريق الفني بقسم صيانة الطرق التابع لدائرة الأشغال العامة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة للطرق المتضررة وكذلك مناهل الصرف الصحي التي تعرضت أغطيتها للاهتراء نتيجة للضغط القائم عليها من المركبات الثقيلة وغيرها.
حيث  تلقى قسم صيانة الطرق هذا الأسبوع مجموعة من الإشارات الواردة عبر وحدة الإشارة (المفتش الميداني) وكذلك برنامج المراسلات الداخلية عبر تطبيق مدينتي خان يونس ولجنة حي مركز المدينة، وقد تم التعامل مع معظم الإشارات وسيتم متابعة ما تبقى منها وفق إمكانيات البلدية المتاحة.

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