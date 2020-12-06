تمديد استقبال المشاركات بمسابقة أفضل بحث علمي حول التطبيع

غزة-الرأي

أعلنت الجنة المشرفة على المسابقة الدولية لأفضل بحث علمي حول التطبيع، عن تمديد مرحلة استقبال الملخصات حتى تاريخ 17 ديسمبر/ كانون أول الحالي.

وأوضحت اللجنة أن قرار التمديد جاء نظرًا للإقبال الشديد على المشاركة في المسابقة، ونزولًا عند رغبة الكثير من الباحثين من عدة دول عربية واسلامية.

وبينت اللجنة أن المسابقة تختص في خمسة محاور رئيسية وهي: المحور الأول حكم التطبيع مع الاحتلال من ناحية شرعية، والمحور الثاني أثر التطبيع على القضية الفلسطينية، أما المحور الثالث فيتناول دور شعوب الأمة ومؤسساتها في مواجهة التطبيع، بينما يختص المحور الرابع بمخاطر التطبيع على الدول والشعوب العربية والإسلامية، فيما يركز المحور الخامس على التطبيع مع الاحتلال وفق القانون الدولي والإنساني في ظل جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن شروط المشاركة في المسابقة ضرورة التقيد بمنهجية البحث العلمي، وتقديم بحث علمي أصيل، ولم يسبق نشره، على ألا تقل عدد كلمات البحث عن 5000 كلمة وألا تزيد عن 10000 كلمة بما في ذلك الهوامش وقائمة المراجع.

ولفتت إلى أن اللجنة ستقوم بالرد على الملخصات المقدمة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التسليم، ليبدأ الباحث في إتمام بحثه، مبينة أن تسليم الملخصات والأبحاث يتم عبر البريد الالكتروني: palestineres4@gmail.com.

يشار إلى أن المسابقة تنظمها الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة وبالتعاون مع مركز الزيتونة للأبحاث والدراسات ببيروت، ومركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، وأكاديمية المسيري للدراسات والتدريب، وتهدف إلى تعزيز الثقافة الفلسطينية، وإبراز دورها كوسيلة فعالة ومؤثرة لمقاومة الاحتلال، والتوعية بمخاطر التطبيع وضرورة محاربته بمختلف الوسائل والأدوات، ولفت الانتباه للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والمؤامرات الصهيونية حولها.

