سلطة الاراضي تمهل متعدين مدة ٤٨ ساعة لازالة التعدي

غزة-الرأي

منحت سلطة الأراضي متعدين على أراضي حكومية مدة ٤٨ ساعة لازالة تعدياتهم وقالت سلطة الأراضي ان التعديات الواقعة في منطقة قيزان ابو رشوان شمال الخزان التركي هي تعديات حديثة وعبارة عن تحويطات وبيت قيد الانشاء لكل من درويش مصطفى درويش العتال وعطوة عطية عبدربه شمالي وبينت سلطة الأراضي انها ستتعامل مع هذه التعديات بما ينص عليه القانون بالازالة الفورية ودعت المواطنين المتعدين لازالة تعديهم بأيديهم للاستفادة مما وضعوه على الاراض الحكومية مشيرة الى ان مساحة التعدي حوالي ٤٠٠ م بمساحة ٢٠٠ م لكل شخص .

وفي السياق ذاته اكدت سلطة الأراضي ان طواقمها الميدانية تواصل عمليات التفتيش والمتابعة للأراضي الحكومية وتتعامل مع اي تعدي حديث وفقا للنظام المعمول به

