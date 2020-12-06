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خلال لقاءهم بـ"هنية"

"خدمات رفح" يشيد بدعم المجلس الأعلى للأندية

06 كانون أول / ديسمبر 2020 02:54

"خدمات رفح" يشيد بدعم المجلس الأعلى للأندية

رفح- الرأي

أشاد مجلس إدارة نادي خدمات رفح بما يقدمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة من دعم للأندية، وتوفير الأجواء المناسبة لاستقرار النشاط الرياضي، وذلك خلال لقاءهم مع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، في مقر المجلس الأعلى بمدينة غزة، وتناول اللقاء آخر المستجدات على صعيد النشاط الرياضي، وحضر اللقاء خضر الرنتيسي رئيس نادي خدمات رفح المكلف، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ومن المجلس الأعلى كل من محمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة، ومحمد حلس مدير دائرة الاتحادات والأندية.
ورحب عبد السلام هنية بإدارة النادي، وعبر عن أمله بأن تزول أزمة وباء "كورونا" في أقرب وقت من أجل عودة الحياة بشكل طبيعي وإتاحة الفرصة لاستكمال النشاط الرياضي، وأكد هنية أن الإجراءات التي اتخذت بوقف النشاط الرياضي جاءت ضمن القرارات الحكومية التي تحافظ على سلامة المواطنين، والحرص على عدم تفاقم الوباء، منوهاً إلى أن حياة الإنسان تمثل أولوية لدى الجميع.
بدوره أشاد خضر الرنتيسي رئيس نادي خدمات رفح المكلف بما أصدره المجلس الأعلى من تعليمات بوقف النشاط الرياضي، حتى يتوفر المناخ المناسب لعودة هذا النشاط بما لا يشكل خطورة على اللاعبين والمنظومة الرياضية، وشكر الرنتيسي الدعم الذي يقدمه عبد السلام هنية للأندية وتعزيز صمودها في ظل الأزمة التي تعيشها محافظات غزة، كما طالب الرنتيسي خلال اللقاء بتخصيص قطعة أرض لصالح النادي لتوفير المكان المناسب لتدريبات وأنشطة النادي.
بدوره وعد هنية بدراسة طلب تخصيص قطعة الأرض، وتحقيق مطالب النادي في هذا الاتجاه، وفي نهاية اللقاء قام مجلس إدارة النادي بتقديم التقريرين الإداري والمالي عن العام 2020 للمجلس الأعلى للرياضة والذي تضمن إنجازات وقرارات النادي.

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