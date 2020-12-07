تقنيات فريدة من "واتسآب"… كيفية تشغيلها بالخطوات

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” تحديثا جديدا يتضمن مجموعة من الميزات والتقنية الجديدة الفريدة من نوعها.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن “واتسآب” طرحت 4 تحديثات رئيسية لخلفيات الشاشة الخاصة بها، والتي تضمن تتقنيات مخصصة غير مسبوقة في تطبيقات التراسل.

وتضمنت تلك التحديثات إمكانية تخصيص خلفية شاشة لدردشة بعينها على واتسآب أو وضع خلفيات رسوم شعار مبتكرة أو خلفية من معرض الصور الخاص بك.

وجاءت أبرز تقنيات الخلفيات الجديدة على النحو التالي:

· خلفيات الدردشات المخصصة: يمكن من خلالها جعل محادثتك الخاصة مميزة باستخدام خلفية مخصصة لأهم الدردشات الخاصة بك على واتسآب للأشخاص المفضلين لديك.

· خلفيات رسومات الشعار المبتكرة: يمكنك العثور على تلك الخلفيات ذات رسومات الشعار بألوان أكثر تنوعا في تلك الخاصية.

· خلفيات مظلمة وفاتحة: يمكن استغلال تقنية “الوضع المظلم” لإنتاج خلفيات مظلمة أو فاتحة على حسب الرغبة من دون تغيير وضع الحساب كله إلى الوضع المظلم أو الفاتح.

· خلفيات متحركة: يمكن من خلالها إضافة خلفيات لرسوم متحركة مبتكرة غير مسبوقة في عالم الدردشة.

كما طرح أيضا تطبيق “واتسآب” تقنية جديدة مبتكرة للبحث المحسن عن ملصقات بعينها، باستخدام نص أو رمز تعبيري أو تصفح أبرز الملصقات الشائعة.

وأضاف واتسآب كذلك حزمة جديدة للملصقات المتحركة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والتي تساعد على تنمية الوعي لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وجاءت تلك الملصقات الجديدة بـ9 لغات تقريبا، وهي: الإنجليزية، والفرنسية، والعربية، والألمانية، والإندونيسية، والإيطالية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والتركية.

ويمكن تشغيل تلك التقنيات الجديدة المتميزة على منصة واتسآب عند اتباع الخطوات التالية:

· افتح دردشة فردية أو جماعية.

· لإضافة حزم ملصقات، انقر فوق أيقونة “أضف إيموجي” ثم اختر أيقونة “أضف ملصق”.

· انقر فوق تنزيل بجوار حزمة الملصقات التي تريد تنزيلها، ولكن لاحظ حجم الملف حتى لا تستهلك بيانات الهاتف.

· ستظهر علامة اختيار خضراء بمجرد اكتمال التنزيل.

· اضغط على رجوع.

· ابحث عن الملصق الذي تريد إرساله وانقر عليه.

· بمجرد النقر فوق الملصق، سيتم إرساله تلقائيًا وتفعيله كخلفية وما إلى ذلك من أمور.