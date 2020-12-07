ميلان يعزز صدارته بانتصار ثمين على سامبدوريا

واصل ميلان نتائجه المميزة بفوزٍ جديد حققه على حساب مضيفه سامبدوريا بهدفين لهدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف التقدم الأول للضيوف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.

وعزز ميلان تقدمه بهدف ثاني عند الدقيقة 77، إثر هجمة منظمة أنهاها الإسباني صامويل كاستييخو في شباك أصحاب الأرض.

وتمكن السويدي ألبين إكدال من منح سامبدوريا بعض الأمل في العودة بعدما سجل هدفًا قبل دقيقتين من نهاية زمن المباراة، لكنه لم يجنب الفريق الخسارة.

ووصل ميلان بفوزه هذا إلى النقطة 26 معززًا موقعه في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.