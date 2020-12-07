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اقتحامات ومواجهات في عدة مناطق بنابلس

07 كانون أول / ديسمبر 2020 08:06

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نابلس - الرأي

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، منزل المواطن عبد السلام عواد في بلدة عورتا جنوبي نابلس وسلمته بلاغاً لمقابلة ضابط المخابرات الاسرائيلية يوم الاثنين القادم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الخليل وقرى رام الله خاصة جفنا، واندلعت مواجهات في العيساوية، حيث امطر الشبان اليات الاحتلال بالمفرقات.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس. وتركزت عملية الاقتحام بالحارة الغربية، وشرع الجنود بحملة دهم لعدد من المنازل ومحيط المنازل بجوار ديوان عائلة أبو مازن، فيما اعتلى الجنود أسطح بعض المنازل.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الأحد، بحالات اختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز على منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

 

   
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