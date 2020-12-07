الإرشاد والتدريب بالمرور يستهدف 1016 طالباً ضمن التوعية المرورية

غزة- الرأي

استهدفت دائرة الإرشاد والتدريب بإدارة المرور والنجدة في الشرطة، 1016 طالباً ضمن التوعية المرورية التي نظمتها لطلاب المدارس بهدف المحافظة على إجراءات السلامة المرورية والاستخدام الآمن للطريق للحد من حوادث الطرق واتباع إجراءات السلامة والوقاية .



واستهدف قسم الإرشاد والتدريب بالمحافظة الوسطى 250 طالب في مدرسة عمورية الابتدائية للبنين بواقع 15 محاضرة ، تم خلالها توعية الطلاب بإجراءات السلامة المرورية والاستخدام الآمن للطريق للحد من حوادث الطرق.





وفي سياق منفصل قام قسم الإرشاد والتدريب بمحافظة خان يونس باستهداف 366 طالباً في مدرسة أسامة النجار وتم التأكيد خلال المحاضرات بالتأكيد على ارتداء الكمامة داخل المركبات والحافلات وفي الشارع وداخل المدارس وأماكن الازدحامات، وكذلك التأكيد على التباعد وكيفية الوصول إلى مقصف المدرسة بشكل صحيح.



وفي سياق آخر استهدف قسم الإرشاد والتدريب بمحافظة رفح 400 طالب في مدرسة الدوحة الثانوية بواقع 15 محاضرة تخللها الحديث عن إجراءات السلامة المرورية والاستخدام الآمن للطريق بالإضافة لإجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا.