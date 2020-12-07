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المباحث العامة بخان يونس تضبط "سارقاً" لمواد غذائية

07 كانون أول / ديسمبر 2020 08:34

المباحث العامة بخان يونس تضبط "سارقاً" لمواد غذائية
المباحث العامة بخان يونس تضبط

خان يونس- الرأي

 ضبطت المباحث العامة – قسم مباحث القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، سارقاً بعد سرقته لأغراض ومواد غذائية من داخل أحد المخازن بالمحافظة، بلغت قيمتها "3500" شيكل .

وقال الرائد محمد بدير رئيس قسم مباحث القرارة :" أنه تم استلام شكوى من التاجر "ف.ع" مفادها سرقة كمية من (حب الهان) من داخل أحد مخازنه وتقدر قيمتها بحوالي " 3500 شيكل" ".

وأضاف الرائد بدير "أنه على الفور تم تكثيف جهود البحث والمتابعة ورصد حركة بيع كمية من حب الهان لأحد المحلات التجارية بمنطقة السطر الشرقي، لافتاً إلى أنه تم استدعاء صاحب المحل وهو المدعو (ز.إ ) والذي أفاد خلال استجوابه بأنه قام بشراء كمية الحب الهان تقدر بــ"6" كيلو جرام من المدعو (م.ع )وهو يعلم بأنها مسروقة".

وذكر الرائد بدير أنه تم استدعاء المدعو (م.ع) وبالاستجواب الشفوي معه أقر بقيام بسرقة كمية من حب الهان من داخل المخزن على فترات متفاوتة، بالإضافة الي سرقات آخري من داخل المخازن.
وأشار الرائد بدير إلى أنه تم تدوين أقوال المذكورين وإحالتهم إلي مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات حسب الأصول.

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