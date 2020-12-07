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شرطة خان يونس تفرج عن "45" نزيلاً من الغارمين

07 كانون أول / ديسمبر 2020 10:07

شرطة خان يونس تفرج عن "45" نزيلاً من الغارمين
شرطة خان يونس تفرج عن

خان يونس- الرأي

 أفرجت شرطة محافظة خان يونس، عن "45" من النزلاء الغارمين الموجودين في نظارات مراكزها بعد دفع المبالغ المتراكمة عليهم وإنهاء ملفاتهم .

وبيَّن الرائد جهاد الفجم مفتش عام النظارات في شرطة محافظة خان يونس،  أن الإفراج عن النزلاء الغارمين تم بعد سداد المبالغ المستحقة عليهم لأصحابها المستحقين بدعم من جمعية دار اليتيم الخيرية.

وأكد الفجم أن شرطة خان يونس تُولى موضوع الغارمين اهتمام كبير وعلى استعداد للتعاون مع جميع المؤسسات من أجل إنهاء ملفاتهم وعودتهم لذويهم، موجهاً شكره الجزيل لجمعية دار اليتيم ولكل من ساهم في هذا العمل الخيري.

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