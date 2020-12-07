وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفتين جنوب شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية بداية خانيونس: انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية قتل وكالة الرأي الفلسطينية كورونا" يفاقم الضائقة المادية لبلديات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ548 قضية وتوقف 138 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تفرج عن "45" نزيلاً من الغارمين وكالة الرأي الفلسطينية دراسة إسرائيلية: الحرب القادمة بالشمال قاسية جدا ومدمرة وكالة الرأي الفلسطينية 10 وفيات و471 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "برسوماتي أُنقذ حياتي"..مبادرة وقائية للطلبة في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليق الدوام بمدرستين في سلفيت لمدة 14 يوماً بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على 4 مشاريع استيطانيّة ويخطط لبناء 9 آلاف وحدة شمال القدس
أخبار » الأخبار الحكومية

بداية خانيونس: انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية قتل

07 كانون أول / ديسمبر 2020 10:46

بداية خانيونس "انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية قتل"
بداية خانيونس

خان يونس- الرأي

قضت محكمة بداية خانيونس اليوم الاثنين، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية مقتل المواطن (عماد عودة أبو سنيمة).


حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم (ع/ س) عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.


وكان  المتهم قتل بتاريخ (12/06/2005) المجني عليه عماد عودة أبو سنيمة بأن بيت النية وأعد لذلك سلاحاً نارياً (مسدس) واستدرجه إلى مكان منعزل وأطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً بذلك قتله فأصابه برأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . 


يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم وإنجاز الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما قضايا القتل والتى لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، ومنح الساعات القضائية الكافية، وفي إطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟