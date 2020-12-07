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غزة: 3483 مولود جديد خلال نوفمبر

07 كانون أول / ديسمبر 2020 11:14

غزة - الرأي

سجلت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية-الشق المدني 3 آلاف و483 مولدًا جديدًا، خلال شهر نوفمبر ا2020 لماضي، بالإضافة إلى تسجيل 226 حالة وفاة.

وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدني أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 1818 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52,1%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47,8% بواقع " 1665" مولودة.

وبيّنت الإحصائية أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت خلال نوفمبر الماضي 1268 مولوداً جديداً؛ ومكتبيّ داخلية خانيونس سجلا 705 مولوداً، فيما سجّلت مكاتب داخلية الشمال 578 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 501 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 431 مولوداً جديداً.

وفي تفصيل تسجيل الوفيات؛ أشارت الإحصائية، أن مكاتب الأحوال المدنية في محافظات قطاع غزة سجلت "226" حالة وفاة خلال نوفمبر الماضي.

وأوضحت الإحصائية أن وفيات الذكور تُقدر "120" حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 53%، مقابل "106" حالة وفاة  من الإناث بنسبة تقدر بـ 46.9%.

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