السياحة: تهريب الأثار جريمة وطنية تستهدف التاريخ والحضارة

غزة- الرأي

قال د. جمال أبو ريدة مدير عام الآثار والتراث في وزارة السياحة والآثار، إن تهريب الاثار جريمة وطنية بامتياز ، وخروج عن الصف الوطني وهو يستهدف الارث الحضاري والتاريخي .

وأوضح أبو ريدة أن القانون الفلسطيني المعمول به في القطاع منذ الانتداب البريطاني يجرم بالسجن أو بالغرامة كل من يحاول تهريب الآثار إلى الخارج مؤكداً أن وزارة السياحة ومباحث السياحة تلاحق كل أعمال التهريب للآثار سواء عبر معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم أو حاجز بيت حانون "إيرز".

وكشف أن مباحث السياحة احبطت في الشهور الاخيرة عدة عمليات تهريب للأثار خارج القطاع وتم اعتقال عدد من المهربين وجارى تقديمهم الى المحاكم ، مشيراً إلى اعتقال مجموعة حاولت تهريب قطع نقدية يونانية هامة عبر معبر رفح مؤخرًا.

وتابع "ما تم ضبطه هو عدد من القطع النقدية والأثرية، وقطع مقلدة وجدت في بيوت المواطنين الذين حاولوا التهريب وكانوا يعتزمون بيعها في السوق المحلية، وكل ما تم مصادرته هو الآن في حيازة وزارة السياحة والآثار وتم اصدار تقارير فنية بها ، وتقديمها للجهات القضائية .

ولفت أبو ريدة إلى أن من يقوم باعمال التهريب لا يهمه سوى المال فقط ، ويسعى لتحقيق أرباح سريعة من خلال بيعها في الخارج، بغض النظر عن الجهة التي تشتري هذه الآثار معتبراً هذا العمل خيانه للتاريخ .

واكد أبوريده انه من خلال المتابعة ملاحقة عمليات التهريب والبيع الغير شرعى، تم خلال العام الحالي مصادرة ما مقداره عشرة الآلاف قطعة أثرية، وهي عبارة عن نقود ثمينة، وفخار، وقطع أثرية متنوعة، مشيراً إلى أن بعض القطع النقدية الواحدة منها يقدر ثمنها ب 100 ألف يورو،

ومضى يقول "أهمية الآثار أنها جزءٌ من تاريخ الشعب الفلسطيني، والتراث ينفي الرواية الصهيونية التي تقول شعب بلا أرض لأرض بلا شعب وهذا ما تتأكد منه الوفود المهتمة بالآثار والتي تزور قطاع غزة"

