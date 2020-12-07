الاقتصاد تتلف كميات من المواد الخام المستخدمة في المنظفات

رفح- الرأي

أتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، كميات من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنظفات بعد ضبطها وتحرير عدة محاضر في محافظة رفح.

جاء ذلك، خلال جولة مشتركة نظمتها دائرة التنمية الصناعية وحماية المستهلك ومباحث التموين، استهدفت مصانع المنظفات والإجراءات التي تتبعها في عملية التصنيع.

وركزت الجولة على متابعة اجراءات التراخيص للمنشآت وحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وتسوية أوضاعهم.

وتم التأكيد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الوقاية والسلامة والالتزام بالتعليمات والارشادات الفنية الخاصة بوحدات التعبئة وخطوط الانتاج والمواد الخام وبطاقات البيان الخاصة بالمنتجات.

وفي سياق متصل قام قسم الصناعات التحويلية بتنظيم 10 جولات ميدانية على مجموعة من المنشآت الصناعية في محافظتي غزة والشمال.

وهدفت الجولات إلى التأكيد على ضرورة إتمام إجراءات التراخيص والالتزام بالإجراءات الصحية، ومتابعة مشاكل المصانع في ظل استمرار جائحة كورونا.

