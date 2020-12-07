أطباء مجمع ناصر يجرون عملية "كسور معقدة في الفك " لأربعيني

خان يونس- الرأي

نجح الطاقم الطبى بجراحة الفم والوجه والفكين بمجمع ناصر الطبى بخانيونس، فى اجراء عملية جراحية ذات حرفية عالية لأربعينى كان يعانى من عدة كسور في أماكن مختلفة في الوجه .

وفى السياق، يوضح د. حسام المجايدة رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمجمع ناصر الطبي، أنه بعد إجراء اللازم في قسم الطوارئ وإجراء عملية جراحية للمريض في قسم العظام تم استدعاء أطباء قسم جراحة الفم لمعاينة الحالة نظرا لوجود كدمات و أثآر ضرب على الوجه ، فتبين بعد التصوير المقطعي أن المريض يعاني من كسرين في الفك ، كسر أول في زاوية الفك السفلي للجهة اليمنى، و هذا الكسر يأتي مخالف لحركة عضلات الفم الأمر الذي أدى الى ازاحة العظام من مكانها بشكل كبير أدت الى إختلال في إطباق الاسنان و ألام شديد جدا و تغير في الشكل الخارجي للوجه، معتبرا هذا النواع من الكسور المعقدة .

إضافة الى كسر آخر في الفك السفلي للجهة اليسرى ناتج عن ردة الفعل القوية للضربة التي تلقاها المريض .

وقال د. المجايدة أنه فور تشخيص الحالة تم إجراء عملية عاجلة، تم خلالها إعادة عظام الفك في الجهة اليمنى الى وضعها الطبيعي من خلال عمل فتحة خارجية في الوجه نظرا لصعوبة وتعقيد الإصابة الناتجة عن الضربة التي تلقاها المريض إضافة إلى معالجة كسر الجهة اليسرى للفك السفلي .

ويضيف:" تم تثبيت الأجزاء المكسورة لكلى الكسرين من خلال وضع أربعة 4 شرائح بلاتين بأحجام مختلفة وهو عدد كبير مقارنة بالكسور التي تزور القسم حيث استغرقت العملية 4 ساعات .

ويتابع د.مجايدة:" تم إجراء إغلاق تجميلي للجرح الخارجي لزوم إجراء العملية وتم في مرحلة ما بعد العملية، متابعة المريض في قسم العيادات الخارجيه وهو الآن بصحة جيدة بعد رجوع الفك وشكل الوجه الي الوضع الطبيعي" .

وشارك فى اجراء العملية الطاقم الطبي الذى ضم د.محمد ابو جزر و د.ياسر بارود.

و ثمن الدكتور محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي المهنية والحرفية التي تعاملت بها الكوادر الطبية التي شاركت في علاج هذه الحالة قسم الطوارئ وقسم جراحة العظام وقسم جراحة الفم و الوجه والفكين والتنسيق المشترك بين هذه الأقسام التي تعكس الوجه المشرق لجودة العمل داخل المجمع.