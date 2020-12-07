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رئيس سلطة الأراضي يتفقد الأرضي الحكومية في منطقة السيفا

07 كانون أول / ديسمبر 2020 01:36

سلطة الأراضي تجري جولة تفتيشية على الأرض الحكومية في منطقة السيفا
سلطة الأراضي تجري جولة تفتيشية على الأرض الحكومية في منطقة السيفا

غزة- الرأي

أجرى رئيس سلطة الأراضي  ماهر أبو صبحة برفقة مدير التفتيش والمتابعة في شمال قطاع غزة أ. معين الباز جولة تفتيشية على الأراضي الحكومية في منطقة السيفا (محررة دوغيت سابقا ) شمال بيت لاهيا لمتابعة إجراءات التأجير لمساحة126 دونم من الأراضي الزراعية وتسوية أوضاع واضعي اليد على هذه الأرضي.

و قال أبو صبحة إنه سيتم فتح المجال أمام المواطنين لاستئجار مساحة عشرين دونم من هذه الأراضي بهدف استثمارها زراعيا وذلك بعد استردادها من واضعي اليد عليها بعد رفضهم الالتزام بإجراءات سلطة الأراضي وتسوية أوضاعهم .

 
 كما شملت الجولة التفتيشية الأراضي الواقعة على الحدود الشمالية للقطاع لمتابعة الإجراءات التي نفذتها طواقم التفتيش والمتابعة مؤخرا بإخطار المتعدين عليها لتسوية أوضاعهم من خلال استئجار هذه الأراضي وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها .

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