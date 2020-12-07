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خلال اجتماعه بأعضاء الجمعيات وسلطة الاراضي

الغصين يناقش قضايا الجمعيات التعاونية الإسكانية

07 كانون أول / ديسمبر 2020 02:05

الغصين يناقش قضايا الجمعيات التعاونية الإسكانية
الغصين يناقش قضايا الجمعيات التعاونية الإسكانية

غزة- الرأي

اجتمع وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين بأعضاء الجمعيات التعاونية الاسكانية بحضور كل من المدير العام لهيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح و أ.هاني حلاوة ممثلا عن سلطة الأراضي.
كما وحضر الاجتماع أعضاء الجمعيات الإسكانية التي استلمت أراضي ولم تبدأ بالبناء.
وناقش الحضور عدة قضايا تخص تلك الجمعيات التعاونية الإسكانية وطرح بعض الحلول لتمكين أعضاء تلك الجمعيات من الاستفادة منها خاصة في الظروف الحالية.
وأكد م. الغصين خلال اللقاء علي التواصل مع الجهات المختصة لحل كافة القضايا التي تم مناقشتها بالاجتماع وفقا للقانون مع دراسة المقترحات التي تمت مناقشتها, مع التزام الجمعيات بتصويب أوضاعها الإدارية والمالية.
 

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