"الشباب والثقافة" تستعد لتنفيذ عدة أنشطة خلال ديسمبر الحالي

غزة- الرأي:

تستعد الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، لتنفيذ عدة أنشطة شبابية وثقافية خلال ديسمبر الحالي، وتستهدف من خلالها شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني.

وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن أن هذه الأنشطة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب للارتقاء بالعمل الشبابي والثقافي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية لقطاعي الشباب والثقافة وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية، بما يساهم في تحقيق نهضة شبابية وثقافية وطنية.

ولفت إلى أن شهر ديسمبر الحالي سيشهد تشكيل مجلس تأسيسي شبابي للهيئة، وإطلاق ملتقى ثقافي دولي لمواجهة التطبيع، وتنفيذ يوم دراسي حول التراث الوطني الفلسطيني، وإطلاق الجائزة التقديرية للإبداع، وتنفيذ مشروع "عاشوا هنا" لتكريم الأعلام والمثقفين، بالإضافة إلى اختتام مسابقة المركز الثقافي المثالي وتكريم الفائزين، وإطلاق ملتقى للأطفال.

يشار إلى أن الهيئة أطلقت الشهر الماضي مسابقة بحثية دولية لأفضل بحي علمي حول التطبيع مع الاحتلال.