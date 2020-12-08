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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة- الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من بيت لحم، وهم: خالد ذويب من بلدة زعترة شرق المدينة، وعبد الله عوض عبيات، واسماعيل خليل الزير، وحمزة طالب أبو دية، من قرية حرملة شرقا، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت 5 مواطنين من الخليل، وهم: محمود رائد عصافرة من بلدة بيت كاحل شمالا، وعبد الله سمير الرجبي من المنطقة الجنوبية من المدينة، والطالبين مجدي مرشد زعاقيق (16 عاما)، وابراهيم رامي زعاقيق (16 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشاب عبيدة غازي عادي من بيت أمر.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نضال عاطف أبو رميلة عقب مداهمة منزله بمدينة نابلس.

وأضافت المصادر أن القوات داهمت منزلا لعائلة الكوني في منطقة رفيديا بالمدينة، وأجرت تحقيقا مع ساكنيه.

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