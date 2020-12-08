باريس سان جيرمان في مهمة سهلة أمام باشاكشهير الليلة

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره التركى باشاكشهير، على ملعب حديقة الأمراء، لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساء، اليوم الثلاثاء، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الباريسي على نظيره التركى بهدفين نظيفين.

يدخل باريس سان جيرمان مباراة الليلة منتشيًا بعد فوزه على مانشستر يونايتد الانجليزى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الماضية من البطولة، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويعد لقاء اليوم اختبار سهل لكتيبة توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، حيث أن الفريق الباريسي يتفوق على نظيره التركى الذى فاز في مباراة واحدة وخسر في 4 مباريات منذ بداية البطولة.

على الجانب الأخر يدخل الفريق التركى مباراة الليلة على أمل تقديم أداء طيب لتجنب الهزيمة من نظيره الباريسي، الذى يملك عامل الأرض والقوة البدنية والنفسية للاعبيه.

ويحتل باريس سان جيرمان وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل باشاكشهير المجموعة برصيد 3 نقاط.