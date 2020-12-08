ترتيب الدورى الإسبانى بعد نهاية الجولة الـ12.. أتلتيكو يغرد فى الصدارة

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الإسبانى، والتى شهدت خسارة جديدة لفريق برشلونة وذلك أمام قادش بهدفين مقابل هدف، بينما فاز ريال مدريد بصعوبة في هذه الجولة على إشبيلية بهدف دون رد، وتخطى أتلتيكو مدريد خصمه بلد الوليد بهدفين دون رد، وتعادل ريال سوسيداد مع ألافيس سلبيًا في الجولة نفسها، وهي نفس نتيجة مباراة فياريال مع إلتشي.

ترتيب الدوري الاسباني

وبهذه النتائج يتصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ومفاجأة المسابقة حتى الآن ريال سوسيداد برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

في المركز الرابع يأتي ريال مدريد برصيد 20 نقطة، بينما يحتل قادش المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ومن بعده اشبيلية السادس برصيد 16 نقطة، وغرناطة السابع برصيد 15 نقطة وهو نفس رصيد ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.

في المركز التاسع يأتي برشلونة برصيد 14 نقطة، ولكن العملاق الكتالوني يتبقى له مباراتين مؤجلتين.



