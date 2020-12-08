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هكذا يمكنك تحويل صورتك إلى شخصية كرتونية

08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:43

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أطلق Snapchat "فلتر" جديد يُظهر كيف ستبدو كشخصية كرتونية، إذ يستخدم الفلتر التعلم الآلى لتحويل وجهك إلى شخصية كرتونية، مما يمنحك ميزات تشبه الرسوم المتحركة وبشرة كرتونية فائقة النعومة، وقال Snapchat: "طرح التطبيق عدسة كارتون جديدة تمامًا تتيح لمستخدمى سناب شات تحويل أنفسهم إلى شخصيات كرتونية فريدة خاصة بهم فى الوقت الفعلى أمام أعينهم مباشرةً".

وأضاف: "تتوفر العدسة عالميًا لدى معظم الأشخاص، وتستخدم العدسة التعلم الآلى لإنشاء مظهر فريد من أجلك فقط، اضغط على زر Camera Roll عند تنشيط العدسة لرؤية صورة أخرى تظهر بأسلوب الرسوم المتحركة أيضًا."

إليك كيفية تجربة فلتر Snapchat الجديد ومعرفة الشكل الذى ستبدو عليه كشخصية كرتونية
 

1. إذا لم يكن لديك Snapchat بالفعل، فقم بتنزيله لنظام iOS أو Android

2. سيتم فتح Snapchat تلقائيًا على الكاميرا

3. اضغط على أيفونة العدسات، بالضغط على أيقونة Smiley أو الضغط على الشاشة

4. البحث عن "عدسة الكرتون"

5. إذا لم تتمكن من العثور عليها، فاضغط على رمز الاستكشاف، وابحث عن "الرسوم المتحركة"

6. التقط صورة أو فيديو لنفسك باستخدام "العدسة"، أو اضغط على زر "ألبوم الكاميرا" لتجربة "العدسة" على الصور الأخرى فى ألبوم الكاميرا

7. اضغط فوق رمز السهم الأزرق لإرسال الصورة إلى أصدقائك أو النشر فى قصتك أو النشر فى Spotlight.

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