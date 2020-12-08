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أبل تطرح ميزة جديدة بهواتف أيفون مخصصة لضعاف النظر

08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:44

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 طرحت شركة أبل ميزة جديدة بنظام التشغيل iOS 14 ، تسمى التعرف على الشاشة Screen Recognition، والتى ستعمل على تحسين تجربة ضعاف البصر، إذ قامت أبل بتغذية النظام بالآلاف من صور الرموز والأزرار والتطبيقات المستخدمة فى خوارزمية التعلم الآلى لتدريبها على التعرف على عناصر واجهة المستخدم الرسومية المختلفة وتصنيفها على الفور على أى تطبيق تقريبًا، وسيسمح ذلك بتسمية العناصر وقراءة الوصف أو الموقع عند الطلب، مما يعزز تجربة المستخدمين المكفوفين.

تحتوى العديد من التطبيقات بالفعل على أوضاع يمكن تمكينها للمستخدمين ضعاف النظر، لذا ستعمل الميزة الجديدة من أبل على تحسين أى تسمية موجودة وإضافة ميزات مفقودة مثل الأوصاف الصوتية للصور.

لم يكن هذا ممكنًا قبل بضع سنوات، ليس فقط بسبب عدم تطوير خوارزميات تدريب متقدمة بما يكفى للتعرف بدقة على الصور، ولكن أيضًا لأن هذا يتطلب قدرًا معقولاً من قوة المعالجة للقيام به فى الوقت الفعلى.

وصعوبة التدريب تعنى أننا لن نرى هذه الميزة الجديدة على منصات أخرى، بما فى ذلك أجهزة Mac، لفترة من الوقت، لكن هذه ميزة رائعة لأجهزة أبل فى الوقت الحالى.

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