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بلدية خان يونس توقع اتفاقية تعاون لإنشاء ملعب معشب غرب المدينة

08 كانون أول / ديسمبر 2020 10:05

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غزة-الرأي


وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع جمعية الثقافة والفكر الحر لإنشاء ملعب معشب يقع في حي البراق الشمالي غربي المدينة وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتطوير وتعزيز واقع الخدمات المقدمة للشباب الفلسطيني وللأندية الرياضية والساحات الشعبية بخان يونس.
وشارك في مراسم التوقيع رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، ومدير دائرة العلاقات العامة بالبلدية أ. عماد الأغا، ومنسق العلاقات الخارجية م. حمادة شعت، ومدير جمعية الثقافة والفكر الحر أ. مريم زقوت، وعضو مجلس الإدارة م. بشير وادي.
وأوضح م. البطة أن البلدية والفكر الحر اتفقتا على التعاون فيما بينهما لإنشاء ملعب معشب على قطعة أرض مخصصة للبلدية من قبل سُلطة الأراضي والبالغ مساحتها(1,300) متر مربع تقع في حي البراق الشمالي، حيث سيتم انشاء الملعب وفق المخطط الهندسي المتفق عليه، على أن يتم إنجاز الأعمال على عدة مراحل خلال الفترة المقبلة.
وأكد م. البطة على متانة العلاقة التي تربط بلدية خان يونس بجمعية الثقافة والفكر الحر والتي أفضت إلى وجود تعاون مشترك وعلى كافة المستويات مما ساهم في تطوير جُملة من القطاعات الخدماتية التي تهم المواطنين، مشيرًا إلى سعي بلدية خان يونس الدائم من أجل تطوير وتحسين خدماتها للسكان سيما المتعلقة بالشباب والرياضة والمرأة والطفل للمساعدة في التخفيف من حجم المعاناة الواقعة على أبناء شعبنا.
وشدد رئيس البلدية على ضرورة انجاز الأعمال الموكلة للطرفين بموجب اتفاقية التعاون والعمل الجاد من أجل تعزيز الخدمات للسكان بما يحقق المصلحة العامة، مبينًا أن البلدية ستوفر كل مواردها من أجل إنجاح الاتفاقية وتذليل كافة العقبات الفنية التي قد تعترض سير العمل بالمشروع.
من جانبها، أكدت زقوت على أن جمعية الثقافة والفكر الحر ستعمل على توفير كل ما تتطلبه المذكرة لإنجاز مشروع إنشاء الملعب المعشب وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين، مشيرةً إلى أن الجمعية تسعى بكل إمكانياتها من أجل خدمة الفئات المجتمعية قدر المستطاع في ظل الامكانيات المتوفرة.
 

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