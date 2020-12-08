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مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 3 ألاف معاملة خـلال نوفمبر

08 كانون أول / ديسمبر 2020 10:24

مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 3 ألاف معاملة خـلال نوفمبر
مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 3 ألاف معاملة خـلال نوفمبر

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح -الشق المدني-3 ألاف و710 معاملة للمواطنين خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2020م، من ضمنها إنجاز "1248" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "1073" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و"475" معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار "25" معاملة ملخص تسجيل سكان. "

وأشارت الإحصِائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "159" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "245" استشارة قانونية و"259" معاملة تدقيق أحوال مدنية.

 بينما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "194" شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية "77" معاملة.

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