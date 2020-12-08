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المواصلات تشرع بتركيب معرش لموقف السيارات بمقر الوزارة

08 كانون أول / ديسمبر 2020 10:30

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غزة- الرأي

شرع قطاع الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والمواصلات بتركيب معرش لموقف سيارات داخل مقرها وذلك في سبيل المحافظة على مركبات المواطنين والوزارة من الإتلاف.
وأكد م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير مرافق الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور والموظفين مما يؤثر بالإيجاب على عمل الوزارة ودوائرها.
وأشار عكاشة أن هذا المشروع يهدف إلى المحافظة على ممتلكات المؤسسة الحكومية والمواطنين بما خدم المصلحة العامة ومن أهمها المركبات التي تتعرض لأشعة الشمس والأمطار الغزيرة مما يتسبب في إتلافها.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة السنوية لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في سبيل تطوير مرافق الوزارة خلال عام 2020م.
 

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