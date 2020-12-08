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تعليم الشمال وكلية الزيتونة الجامعية تبحثان سبل التعاون المشترك

08 كانون أول / ديسمبر 2020 11:07

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غزة-الرأي

تباحثت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وكلية الزيتونة الجامعية، سبل التعاون المشترك بينهما بما يخدم الطلبة.
جاء ذلك خلال استقبال مدير التعليم أ. أشرف حرز الله، وفداً برئاسة رئيس مجلس إدارة الكلية د. محمود أبو زعيتر، وعضو مجلس الإدارة د. جمعة ورش أغا، ومدير القبول والتسجيل أ. أحلام المصري، ومدير العلاقات العامة أ. أسماء العطاونة.

بدوره، رحب أ. حرز الله بالوفد الزائر، مشيداً بجهود الكلية في خدمة أبناء شعبنا من خلال البرامج والتخصصات التعليمية المختلفة التي تقدمها للطلبة، والتي تساهم في رفعتهم وتعزيز قدراتهم الأكاديمية مؤكدا على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية الخاصة لخدمة المجتمع والنهوض بأبنائه.

كما استعرض مدير التربية والتعليم الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية ومن خلفها وزارة التربية والتعليم العالي في سبيل إنجاح العملية التعليمية، سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع بسبب جائحة "كورونا".

من جانبه، أشاد د. أبو زعيتر بجهود المديرية؛ لخدمة العملية التعليمية والنهوض بأبنائنا الطلبة رغم قلة الإمكانات وعِظم التحديات.
كما قدّم د. أبو زعيتر، شرحًا تعريفيًا وافيًا بالكلية التي تقدم خدمة التعليم المتوسط (الدبلوم) في جملة من التخصصات دون رسوم (بالمجّان)، لتكون بذلك أول كلية جامعية على مستوى الوطن التي تعتمد سياسة "مجانية التعليم" الجامعي لأبناء شعبنا.


وأشار إلى أن الكلية لها عدة فروع موزعة على مختلف محافظات القطاع لتخدم أكبر شريحة من الطلبة في المجتمع الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك؛ لخدمة الطلبة على مستوى المديرية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف النهوض بقدرات الطلبة التحصيلية.
 

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