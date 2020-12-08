مستشفى النصر للأطفال تستعرض مضاعفات تركيب الوريد المركزي السُري

غزة- الرأي

عقدت مستشفى النصر للأطفال، محاضرة علمية ، وذلك استمراراً للمسيرة العلمية فى المستشفى وفي إطار التعليم والتطوير.

حيث قامت الدكتور أحمد مودد وبإشراف الدكتورة شيرين عابد رئيس قسم الحضانة، بعرض حالة لطفل مولود على عمر 30 أسبوع حمل ، وتم ادخاله إلى قسم الحضانة بعد الولادة مباشرة حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بسبب عدم اكتمال الرئتين كما تم وضع قسطرة مركزية في السُرة .

حدث بعد ذلك ارتفاع على درجة الحرارة لدى المولود في اليوم الرابع ، وأجريت له فحوصات المزارع اللازمة مع بدء العلاج بالمضادات الحيوية المناسبة ، حيث لوحظ انتفاخ شديد بالبطن وتبين من خلال الصورة التلفزيونية وجود تجمع سائل داخل البطن مع تضخم في الكبد وبعد عمل تقييم شامل للحالة ومناقشة الحالة الأخصائيين تبين أن القسطرة المركزية هي السبب ،وتم رفعها فيما تحسنت الحالة وعمل خروج لها على عمر ثلاث أسابيع .

وكانت المحاضرة بحضور الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى و الدكتور إسماعيل ياسين المدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والإمتياز حيث راعت المحاضرة التباعد الجسدي والإلتزام بسبل الوقاية والسلامة .

علماً بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى و النشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال .