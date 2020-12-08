صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم غداً الأربعاء عبر كافة فروع بنك البريد.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون يومي الأربعاء والخميس حسب ترتيبات الصرف والآلية المتبعة في بنك البريد.