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مستشفى العيون يجرى(387 )عملية خلال نوفمبر الماضي

08 كانون أول / ديسمبر 2020 12:59

مستشفى العيون يجرى(387 )عملية خلال نوفمبر الماضي
مستشفى العيون يجرى(387 )عملية خلال نوفمبر الماضي

غزة- الرأي

قال مشرف العمليات بمستشفى العيون أ. جهاد بدران، إن الطواقم الطبية أجرت(387 )عملية خلال الشهر الماضي منها256 عملية صغرى ،و108عملية متوسطة ،و 23 عملية كبرى .

وأوضح بدران أن الطاقم الطبى  كان قد أجرى عمليات ذات مهارات عالية تصل الى 59 عملية بمعدل 52 مهارة عليا متوسطة و 7 كبرى ، لافتا الى أنه تم اجراء 209 عملية حقن الآفاستين ،الى جانب اجراء عمليات المياه البيضاء  .
وذكر د.علاء الشرفا رئيس قسم التخدير بالمستشفى أنه استهلك في شهر نوفمبر الماضي حوالي 240 أنبول من الأدوية المخدرة منها 70 مادة منومة و 80 مادة مسكنة و50 مادة مهدئة و 40 مادة شلل عضلات .
وأشار الى أن قسم التخدير استخدم ما يقارب 30 زجاجة من غازات التخدير في الشهر الماضي.
يذكر أن قسم العمليات أجرى عملية أصلاح مجرى مدمع العين لطفل مصاب ب كوفيد 19 في شهر نوفمبر الماضي 
ومن جهته أشاد مدير المستشفى د.حسام داود بالجهد المبذول من جميع فئات الطواقم الطبية في ظل الوضع الصعب من تفشي لجائحة كورونا .

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