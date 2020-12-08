طوارئ مستشفى النصر يقدم خدماته لـ (4) ألاف طفل خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أظهر التقرير الشهري الذي أصدره قسم خدمات المرضى بمستشفى النصر للأطفال عن شهر نوفمبر من العام الحالي 2020، أن اجمالي عدد الحالات التي وصلت قسم الطوارئ وحديثي الولادة يبلغ نحو (4) ألاف حالة، حيث بلغ عدد حالات الدخول لأقسام المبيت نحو (247) طفل، فيما استقبلت الحضانة (750) طفلا دخل منهم (109) مبيت .

تجدر الإشارة إلى أن قسم الطوارئ يستقبل حالات متنوعة منها حالات التهاب الجهاز التنفسي العلوي، وحالات الربو الشعبي وحالات النزلات المعوية بالإضافة لحالات الحمى الشوكية والتشنجات الحرارية والغير حرارية وحالات التسمم والسكر من النوع الأول للأطفال وحالات التهاب الجهاز البولي.

كما أن المستشفى يستقبل الأطفال من سن 29 يوم وحتى 12 عام، فيما تستقبل حضانة المستشفى المواليد من ساعة الميلاد وحتى 28 يوماً.