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الاقتصاد تنظم 69 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

08 كانون أول / ديسمبر 2020 01:20

الاقتصاد تنظم 69 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
الاقتصاد تنظم 69 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 69 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، اليوم االثلاثاء، إنه تم تحرير17 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و21 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت أنه تم تنفيذ 7 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن قسم  مديرية المعادن الثمينة نظم 11 زيارة على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظتي غزة والوسطى.

 فيما نظمت  الإدارة العامة للمصادر الطبيعية جولة تفقدية لمقالع الرمال في محافظات رفح وخانيونس والوسطى والشمال.
في حين، نظمت دائرة الموازيين والمكاييل  جولات على محطات الوقود والغاز والمحال التجارية في محافظة غزة لفحص الموازيين.

 

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