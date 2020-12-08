وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مستشفى النصر يقدم خدماته لـ (4) ألاف طفل خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجرى(387 )عملية خلال نوفمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية اتحادات موظفي الأونروا تعلن عن نزاع عمل لـ 21 يومًا وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال تستعرض مضاعفات تركيب الوريد المركزي السُري وكالة الرأي الفلسطينية وفد سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقد مستشفى غزة الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يتابع ملف "كورونا" بالمستشفى الاندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "صندوق دعم الشباب" يجري القرعة العلنية لقرض الزواج وكالة الرأي الفلسطينية العمل تقدّم مساعدات مالية للحدّ من الآثار السلبية لكورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

العدل تدين ممارسات الاحتلال وتدعو إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقفه

08 كانون أول / ديسمبر 2020 01:23

العدل تدين ممارسات الاحتلال وتدعو إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقفه
العدل تدين ممارسات الاحتلال وتدعو إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقفه

غزة- الرأي

أدانت وزارة العدل اليوم استمرار الاحتلال في ممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والمستمرة رغم انتشار وباء فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال قتل خلال الأيام القليلة الماضية الطفل علي أبو عليا "13" عاماً من رام الله، والشاب نور شقير " 38" عاماً من القدس المحتلة، وأصاب العشرات بالرصاص الحي، في سياسة إعدام إجرامية ممنهجة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وقتما شاء تحت مبررات وذرائع أمنية يثبت بطلانها فور ارتكاب جرائم القتل.
وشددت وزارة العدل على أن جرائم القتل هذه أصبحت سياسة دائمة، وهي ترقى لجرائم الحرب حسب قانون روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وعبرت الوزارة عن إدانتها العميقة للصمت الدولي عن هذه الجرائم، واعتبرت أن هذا الصمت يشكل الركيزة الأولى التي يستند عليها الاحتلال في مواصلة جرائمه بشكل همجي لا مبالي.
كما استنكرت الوزارة استمرار الاحتلال وقطعان مستوطنيه في تنفيذ اعتداءات واسعة ضد المدنيين في الضفة الغربية واستباحة أراضيهم والاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية كما جرى في محافظة نابلس اليوم، عدا عن الاقتحامات المستمرة للمخيمات وللمنازل وإطلاق النار نحو سكانها بهدف القتل وإيقاع الإصابات.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال لم يوقف يوماً خططه الاستيطانية ويواصل كل يوم ابتلاع الأراضي الفلسطينية بل ويعلن عن خطط استيطانية مستمرة، وذلك في انتهاك خطير للاتفاقات الدولية والقوانين التي تؤكد فلسطينية تلك الأراضي.
ونوهت الوزارة إلى فظاعة سياسة هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، مشددة على أن هذه الإجراءات تضعهم في مواجهة مشروعة بكل ما لديهم أمام عنف المستوطنين وعربدتهم، والتي تمثلت في إحراقهم لكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة في تعبير صريح عن ثقافة الكراهية التي نشأوا عليها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لاتخاذ عدة خطوات عملية توقف هجمات الاحتلال على المدنيين وتخضعه للمساءلة الحقيقية التي لا تمكنه من الإفلات من العقاب كما اعتاد على الدوام.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يوزع هدايا على الأسر المحجورة بالزهراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟