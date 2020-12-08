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بعد اعتقال النائب خالد طافش

ارتفاع عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال إلى 9 نواب

08 كانون أول / ديسمبر 2020 01:41

الاحتلال يعتقل النائب خالد طافش
الاحتلال يعتقل النائب خالد طافش

غزة- الرأي

قالت  وزارة الأسرى والمحررين إن  عدد النواب المختطفين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى"9" نواب ، وذلك اليوم الثلاثاء، بعد اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالد ابراهيم طافش" 55" عاما ،في بلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم .

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبا.

يذكر أن النائب طافش هو أسير سابق اعتقل عدة مرات ، وأمضى ما مجموعه"8" سنوات في سجون الاحتلال جزر منها في الاعتقال الإداري .

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