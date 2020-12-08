مديرية التدريب بالداخلية تبحث تعاونها مع جامعة الأمة

غزة- الرأي

بحثت المديرية العامة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الإثنين سبل التعاون المشترك مع جامعة الأمة في إطار تعزيز العملية التعليمية والتدريبية في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة، بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك، خلال لقاء مجلس إدارة مديرية التدريب في مقدمته العميد محمد خلف، بوفد من جامعة الأمة ضم رئيس الجامعة د. نصر مدوخ، في مقر المديرية غرب مدينة غزة.

وأكد الطرفان على أهمية العملية التدريبية، والتعليمية في ظـل الظروف المعقدة التي يمر بهـا قطـاع غزة بسبب فيروس كورونا.

وبدوره أوضح العميد خلف أن مديرية التدريب عملت على تسخير عدد من الأدوات لتحقيق مركزية التدريب، وزيـادة جودة السلوك التدريبي لدى وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وبيّن أن العملية التدريبية تواجه جملة من المعوقات أبرزها انتشار فيروس كورونا حيث وضع المديرية العامة للتدريب أمام تحدي حقيقي باستئناف العملية التدريبية في ظل إجراءات وقائية مشددة في سبيل مواصلة رفد وزارة الداخلية بكادر مدرب قادر على المشاركة في عمل الأجهزة الأمنيـة.

وأوضح العميد خلف أن مديرية التدريب حققت إضافة نوعيـة بتفعيل التدريب التخصصي والحتمي الى جانب التدريب الأساسي حيث تصل عدد الدورات الحتمية لـتسعة دورات بدلاً من دورة واحدة وهذا من شأنه رفع كفاءة المنتسبين وزيـادة قدرتهم على التعامل مع معطيات العمل الأمني والشرطي.

بدروه ثمّن د. نصر مدوخ دور المديرية العامة للتدريب في تأدية مهامها المكلفة بهــا بشكل مهني ما انعكس تأثيره على ميدان العمل في ظروف صعبة؛ معتبراً ذلك مساهمة قوية إلى جانب المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأكّد مدوخ أن العلاقة القائمة بين المديرية العامة للتدريب وجامعة الأمـة ستساهم في تطوير عمل كلتا المؤسستين في جوانب تبادل الخبرات وتدريب منتسبي التخصصات العلمية، تحديداً منتسبي كلية العلوم الشرطية بجامعة الأمـة حيث تتولى مديرية التدريب إلى جانب مهامها عملية تدريب الطلبة المنتسبين لكليات العلوم القانونية والشرطية بقطـاع غزة.