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شرطة المرور تطلق خدمة استقبال شكاوي المواطنين عبر "الواتس آب"

08 كانون أول / ديسمبر 2020 01:52

شرطة المرور تطلق خدمة استقبال شكاوي المواطنين عبر الواتس آب
شرطة المرور تطلق خدمة استقبال شكاوي المواطنين عبر الواتس آب

غزة- الرأي

 أطلقت شرطة المرور والنجدة صباح اليوم الثلاثاء، خدمة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الواتس أب على رقم (00972594100640) .


وأشارت شرطة المرور أنه سيتم من خلال الرقم استقبال كافة الشكاوي والملاحظات وتوجيهها للجهات المختصة في شرطة المرور والنجدة والعمل على حلها ، مبينة أنها ستقوم بالرد على الشكاوي خلال 48 ساعة .

وأوضحت شرطة المرور أن الهدف من إطلاق الخدمة فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجمهور وأصحاب القرار في شرطة المرور ، والتسهيل على المواطنين لحل شكواهم في حال تعذر وصولهم لتقديم شكواهم في أقرب فرع لشرطة المرور والنجدة

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